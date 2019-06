POL-NB: Polizeieinsatz mit Warnschussabgabe in Malchin

Malchin (ots) - Am 28.06.2019 gegen 19:55 Uhr wurde die

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber

informiert, dass eine männliche Person im Stadtgebiet von Malchin

Fahrzeuge beschädigt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die

Beamten den 39-Jährigen Tatverdächtigen feststellen. Er wurde

zusammen mit seinem 17-jährigen Sohn angetroffen. Der 39-Jährige

reagierte aggressiv und beschädigte zunächst mit einer Schaufel den

Funkstreifenwagen. Wenig später griff er die Beamten mit einem ca.

30cm-langen Messer und einem ca. 30cm-langen Beil an. Er ging

aggressiv auf die Beamten zu und äußerte unterstützend dazu mehrere

Bedrohungen gegen die Beamten. Die Beamten forderten den 39-Jährigen

mehrfach auf, die Waffen und Gegenstände fallen zu lassen. Dieser

Aufforderung kam er nicht nach. Erst als die Beamten vier Warnschüsse

(ohne Gefährdung anderer Personen) abgaben, kniete sich der

Tatverdächtige zu Boden und legte alle Gegenstände ab. Da auch der

17-Jährige zwischendurch versuchte, die Beamten anzugreifen, wurden

Vater und Sohn zum Polizeirevier Malchin verbracht. Ein

Atemalkoholtest hat ergeben, dass beide mehr als ein Promille

gepustet haben. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung,

Bedrohung und Widerstands gegen Volltrseckungsbeamte aufgenommen.



Im Zuge der Anzeigenaufnahme der genannten Sachbeschädigungen an

Fahrzeugen im Stadtgebiet von Malchin wurde durch die Beamten des

Polizeireviers Malchin eine männliche leblose Person entdeckt. Dabei

handelt es sich um einen 61-Jährigen Malchiner. Die Polizei hat - wie

üblich - ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit können

keine Angaben gemacht werden, ob es sich um ein Tötungsdelikt

handelt. Die Ermittlungen wurden in Absprache mit der

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg aufgenommen. Bei neuen

Erkenntnissen wird die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg

unaufgefordert berichten.









