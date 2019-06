POL-HRO: Schwerer Raub in Eldena, Landkreis Ludwigslust-Parchim

Rostock (ots) -



Am 28.06.2019 kam es in der Ortschaft Eldena gegen 20:50 Uhr in der

Bresegarder Straße, Höhe Hausnummer 15 nach bisherigem Stand der

Ermittlungen zu einem schweren Raub durch zwei Täter.



Der Geschädigte befuhr nach bisherigen Ermittlungen mit seinem PKW

die Bresegarder Straße, als die beiden Täter sich auf die Straße

stellten und den Geschädigten so zum Anhalten nötigten. In einer

anschließenden Auseinandersetzung erlitt der Geschädigte Verletzungen

durch Faustschläge, woraufhin der Geschädigte zu Boden ging. Hier

wurde ihm das im Portemonnaie befindliche Bargeld entwendet und die

Täter flüchteten in Richtung Bahnhofstraße.



Der Geschädigte beschreibt die Täter wie folgt:



Täter 01:

- ca. 170cm-180cm groß

- 25-40 Jahre alt

- schlank

- dunkle, kurze Haare

- europäischer Phänotyp

- auffällig große Augenbrauen

- Narbe zwischen Oberlippe und Nase (evtl. Lippenspalte)

- kein Bart

bekleidet mit:

- weißem T-Shirt

- kurze, blau-weiß karierte Shorts (verm. Badeshorts)

- dunkle, vermutlich dunkelblaue Sneaker der Marke ´New Balance´



Täter 02:

- ca. 160cm-170cm groß

- ca. 25-40 Jahre alt

- schlank

- hellblonde, kurze Haare, etwas länger als bei Täter 01

- europäischer Phänotyp

bekleidet mit:

- dunklem T-Shirt

- lange, dunkelblaue Chinohose



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum

Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt

das Polizeihauptrevier Ludwigslust unter 03874-4110, die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



Ronny Steffenhagen

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell