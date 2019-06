POL-NB: Nachmeldung zur PM der POL-ANK: Brand eines Einfamilienhauses in Lühmannsdorf, Karl-Marx-Straße

Wolgast (ots) - Am Brandort war am heutigen Nachmittag ein

Brandursachenermittler im Einsatz. Dieser wird die Untersuchung zur

Brandursache fortführen. Der Sachschaden wurde im Rahmen der

Ermittlungen neu bewertet und wird gegenwärtig auf etwa 60.000 Euro

geschätzt.



Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg



ursprüngliche Meldung: 28.06.2019 - 13:30 Polizeiinspektion Anklam



POL-ANK: Brand eines Einfamilienhauses in Lühmannsdorf,

Karl-Marx-Straße Wolgast (ots)



Am 28.06.2019 um 10:05 Uhr kam es in Lühmannsdorf zu einem Brand

eines Einfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße. Aus bisher

unbekannten Ursachen kam es in dem Haus zu einem Brand. Im Haus waren

zum Ausbruch des Brandes keine Personen. Die B 111 musste für 1

Stunde voll gesperrt werden. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr

konnte der Brand erfolgreich bekämpft werden. Es entstand ein

vorläufiger Sachschaden von 7000, 00 Euro. Die Ermittlungen zur

Klärung der Brandursache wurden eingeleitet.









