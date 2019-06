POL-HRO: Vermisster Rostocker aufgefunden Aufhebung der Vermisstenfahndung

Rostock (ots) - Die Fahndung nach dem seit Mittwochabend

vermissten 78-jährigen Rostocker wird hiermit aufgehoben.



Der Gesuchte wurde soeben nach einem Bürgerhinweis in Groß Klein

angetroffen. Der Rentner wurde vor Ort medizinisch versorgt und

zurück in seine Pflegeeinrichtung gebracht.



Die Rostocker Polizei bedankt sich ausdrücklich für die

Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten!









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell