POL-LWL: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Parchim (ots) - In Parchim ist Donnerstagnachmittag eine

Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die

36-jährige Frau wurde mit ihrem Rad auf dem Südring von einem PKW

erfasst. Das Unfallopfer wurde anschließend zur weiteren Behandlung

ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand

jeweils Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur

Unfallursache aufgenommen.









