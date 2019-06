POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in 17159 Dargun

Demmin (ots) -



Am 27.06.2019 gegen 23:00 Uhr kam es in der Diesterwegstraße, in

17159 Dargun, zu einem Verkehrsunfall einer alleinbeteiligten

Fahrradfahrerin. Die Unfallverursacherin kollidierte aufgrund von

Unaufmerksamkeit mit einem geparkten PKW. Anschließend stürzte diese

zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde, sowie Abschürfungen an der

Hand zu. Die Verletzte wurde leichtverletzt in das Kreiskrankenhaus

nach Demmin verbracht. Der Halter des geparkten PKW wurde

verständigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei der 59-jährigen

Unfallverursacherin Alkoholgeruch in der Ausatemluft festgestellt.

Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Die Beamten

veranlassten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Strafanzeige

wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.



