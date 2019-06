POL-NB: LKW-Fahrer zeigt ein sehr aggressives Verhalten im Straßenverkehr

Sassnitz (ots) -



Am 27.06.19 gegen. 17:10 Uhr kam es auf der B96 zwischen Lietzow und

dem Abzweig der B96b zu einer Straßenverkehrsgefährdung.



Ein 58- Jähriger LKW-Fahrer fuhr hinter einem PKW Dacia. Auf diesen

fuhr er sehr eng auf und versuchte ihn schließlich zu überholen. Als

er mit dem PKW auf gleicher Höhe war, kam plötzlich Gegenverkehr. Der

LKW- Fahrer zog nach rechts, so dass der 38- Jährige Dacia- Fahrer

eine Vollbremsung machen musste. Durch die Gefahrenbremsung wurden

zwei Kinder (Junge 7, Mädchen 14) leicht verletzt.

Der Dacia folgte dem LKW und konnte ihn im Gewerbegebiet Wostevitz

stellen.

Es kam zu einer Auseinandersetzung beider Fahrzeugführer, in deren

Folge der LKW- Fahrer den PKW- Fahrer ins Gesicht schlug und mit

einem Messer bedrohte.

Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten versuchten den Sachverhalt

mit dem LKW- Fahrer zu klären. Dieser weigerte sich jedoch aus

seinem LKW auszusteigen. Als er dann mit einfacher körperlicher

Gewalt aus dem Führerhaus gezogen wurde, bedrohte er die Beamten mit

einem Hammer.

Dieser konnte ihm, ohne weitere Verletzte abgenommen werden. Da bei

dem LKW- Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde er

zum Polizeirevier verbracht. Hier wurde ihm Blut abgenommen.

Anschließend konnte er die Dienststelle verlassen.

Der LKW- Fahrer darf sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung,

Trunkenheit im Verkehr, Nötigung im Verkehr, fahrlässige

Körperverletzung, Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand

verantworten.



