POL-ANK: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind in Greifswald

Greifswald (ots) - Am 27.06.2019 um 14:20 Uhr kam es in

Greifswald, Hansering, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und

einem Fahrrad. Ein PKW Fahrer missachtete die Vorfahrt und stieß mit

einem Fahrrad zusammen. Dadurch stürzte das 11 Jährige Mädchen und

verletzte sich leicht. Durch Rettungskräfte wurde das Mädchen zum

Klinikum Greifswald gebracht. Es entstand ein Schaden von 1500,00

Euro.









