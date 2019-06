POL-ANK: Versuchte schwere Brandstiftung in Torgelow

Ueckermünde (ots) - Am 27.06.2019 um 07: 15 Uhr kam es in

Torgelow, Max-Planck-Straße, zu einer versuchten schweren

Brandstiftung. Unbekannte Täter warfen mit einer Glasflasche, gefüllt

mit brennbarer Flüssigkeit, gegen ein angekipptes Küchenfenster eines

Wohnhauses. Der sogenannte Molotowcocktail zerbrach am Fenster und

die Flammen schlugen durch das geöffnete Fenster. In der Folge

entflammten die Gardinen und Gardinenstange. Die äußere Verglasung

des Fensters und der Fensterrahmen wurden ebenfalls durch die Flammen

beschädigt. Das Feuer erlosch allein und dadurch wurden keine

Gegenstände der Wohnung beschädigt. Zum Zeitpunkt des Angriffs

befanden sich zwei Mieter in der Wohnung, die jedoch, nach eigenen

Angaben, nichts mitbekommen haben. Es entstand ein Sachschaden von

550 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, den bittet die

Polizei sich bei der Polizei in Ueckermünde unter Telefonnummer

039771 82 224, die Internetwache der Polizei MV unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.









