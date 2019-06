POL-HWI: Europäischer Haftbefehl - Autobahnpolizisten nehmen 40-Jährigen fest

Metelsdorf (ots) - In den frühen Abendstunden des 26. Juni wurde

das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf über einen

Böschungsbrand auf der A 20, Höhe Bobitz (FR Lübeck), informiert.

Eine Streifenwagenbesatzung suchte den Ort des Geschehens in der

Folge auf. Dort fanden Beamten zwar keinen Böschungsbrand, jedoch

einen liegengebliebenen stark aus dem Motorraum qualmenden Pkw, vor.

Im Verlauf der Personenkontrolle der zwei männlichen Fahrzeuginsassen

stellten die Beamten fest, dass gegen einen der beiden ein

Europäischer Haftbefehl im Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität

vorlag. Sie nahmen den aus Polen stammenden Mann fest. Er wird am 27.

Juni dem Haftrichter vorgeführt.









