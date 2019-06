POL-SN: Laubenpieper auf Betrüger reingefallen

Schwerin (ots) - Der Polizei wurde gestern eine betrügerische

Handlung angezeigt.



Ein Wespennest an einem Gartenhaus in einer Kleingartenanlage in

Krebsförden. Im Internet werben viele, zum Teil dubiose Firmen mit

professioneller Schädlingsbekämpfung.



Ein wespengeplagter Gartenfreund nahm am Mittwochnachmittag

Kontakt mit einer Firma auf, die er im Internet gefunden hatte.



Mehrere Anrufe mit unterdrückter Nummer folgten, der Geschädigte

ging widerwillig ans Telefon, es meldete sich ein

Schädlingsbekämpfer, ein Zeitpunkt wurde ausgemacht.



Gewundert hatte sich der Gartenhausbesitzer über die Spraydosen

des »Fachmanns«, da sie mit Tape abgeklebt waren.



Eine Hausratsversicherung würde die Kosten der Insektenentfernung

übernehmen, wurde dem Gartenbesitzer suggeriert, augenscheinlich ein

Ablenkungsmanöver.



Nach getaner Arbeit stellte der Schädlingsbekämpfer eine Rechnung

über 1740 Euro aus. Bezahlt wurde modern per EC-Karte. Zu Hause

angekommen sah der Geschädigte, dass die Rechnung nicht korrekt war.



Eine Internetrecherche durch den Geschädigten ergab, dass unter

der Telefonnummer des Schädlingsbekämpfers vor einem Betrüger gewarnt

wird.



Die Polizei rät, nehmen sie am besten Kontakt zu seriösen, wenn

möglich einheimischen Firmen auf. Klären Sie im Vorfeld die

Kostenfrage und lassen sich verbindliche Kontakte geben.



Schnäppchen im Internet sind nicht immer die günstigsten.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell