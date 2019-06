POL-HWI: 13-jähriges Mädchen von Auto angefahren - leicht verletzt

Lützow / Hohenkirchen (ots) - Gestern Morgen kam es in Lützow zu

einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Mädchen leicht verletzt

wurde. Ersten Ermittlungen zufolge schoben das Kind und ihr Bruder

ihre Fahrräder entlang der Straße Dorfmitte. Auf Höhe der Lindenallee

setzen sie dazu an, die Straßenseite zu wechseln. Dabei übersahen sie

offenbar einen sich aus Richtung Wittenburg annähernden Pkw. Als die

beiden das Auto schließlich bemerkten, versuchten sie zurück an den

Straßenrand zu gelangen. Die 13-Jährige schaffte das jedoch nicht

rechtzeitig und wurde leicht von dem Pkw erfasst. Die Besatzung eines

herbeigerufenen RTW versorgte das Mädchen ambulant vor Ort. Der

entstandene Sachschaden betrug ca. 1.000 EUR.



Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich gestern, 13:00 Uhr, ein

64-jähriger Radfahrer zu, der den Radweg der L 01 in Richtung

Proseken befuhr. Unweit des Abzweigs nach Hohenkirchen war der

64-Jährige mit einem 18-jährigen Radfahrer kollidiert, der seinen

Angaben zufolge aus einer Feldeinfahrt heraus gefahren war ohne die

Vorfahrt zu beachten. Während der Jüngere unverletzt blieb, wurde der

64-jährige Radler mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der

Schaden an seinem Rad belief sich auf 100 EUR.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell