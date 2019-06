POL-SN: Verkehrswarnmeldung für den Sonntag, den 30.06.2019

Schwerin (ots) - Am Sonntag, den 30.06.2019 findet der

Schlosstriathlon in Schwerin statt. Im Zuge dieser Sportveranstaltung

wird es zu folgenden Vollsperrungen kommen.



Ab 08.30 Uhr wird die Schlossstraße, Alter Garten, Werderstraße

bis zur Knaudtstraße voll gesperrt. In dieser Zeit finden die ersten

Wettkämpfe statt.



Ab 11.00 Uhr wird der gesperrte Bereich ausgeweitet. Betroffen ist

dann zusätzlich die Güstrower Straße, B104 (Paulsdamm) bis zur

Seewarte. Die Sperrung wird bis ca.14.30 Uhr andauern.



Fahrzeugführer werden gebeten den ausgeschilderten

Umleitungsbeschilderungen zu folgen.









