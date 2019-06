POL-LWL: Feuerwehrleute stoppten Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Lübtheen (ots) - Auf einem Waldweg bei Lübtheen haben

Feuerwehrleute am Mittwochabend einen PKW gestoppt. Das Auto hatte

einen gesperrten Bereich befahren, in dem Feuerwehrleute wegen eines

Waldbrandes im Einsatz waren. Bei der anschließenden Kontrolle

stellten Polizisten fest, dass der 43-jährige Autofahrer nicht im

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war die technische

Hauptuntersuchung für das Fahrzeug bereits seit fast zwei Jahren

überfällig. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens

ohne Fahrerlaubnis und eine Bußgeldanzeige wegen der ausstehenden

Hauptuntersuchung für sein Fahrzeug erstattet.









