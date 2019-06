POL-LWL: Mutmaßlicher Ladendieb griff Ladendetektiv an

Parchim (ots) - Ein mutmaßlicher Ladendieb soll am

Mittwochnachmittag in einem Parchimer Supermarkt einen Ladendetektiv

angegriffen haben. Der 18-jährige Beschuldigte soll das Opfer

geschlagen und geschubst haben. Hintergrund des Vorfalls waren die

Personalien des 18-Jährigen, die der Detektiv wegen eines früheren

Diebstahls feststellen wollte. Dabei soll er das 38-jährige Opfer

angegriffen und beleidigt haben. Die hinzugezogene Polizei nahm gegen

den Tatverdächtigen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell