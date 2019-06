POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf BAB 19 Höhe Linstow

Linstow (ots) - Am 26.06.2019 gegen 18.20 Uhr kam es auf der BAB

19 Höhe Linstow Richtungsfahrbahn Rostock zu einem schweren

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.



Die 74jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes Cabrio kam aus

bisher ungeklärten Umständen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei

kollidierte der Pkw mit der Außenschutzplanke, überschlug sich

mehrfach und kam ca. 20 Meter neben der Autobahn auf einen

angrenzenden Acker zum Stehen.



Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt mit dem

Rettungshubschrauber in die Uniklinik Rostock geflogen.



Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000,- Euro geschätzt.



