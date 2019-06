POL-HRO: Mann nach Kollision mit Baum im Pkw eingeklemmt

Ludwigslust (ots) - Am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr wurde ein

58jähriger aus dem Landkreis stammender Mann bei einem Verkehrsunfall

schwer verletzt.



Auf der Bundesstraße 191 kam der Fahrzeugführer eines Pkw Dacia

zwischen den Ortschaften Eldena und Karstädt aus bisher ungeklärter

Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen

Straßenbaum. Infolge des Aufpralls wurde der Mann eingeklemmt und

musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus dem

Fahrzeug befreit werden. Der schwerverletzte Mann ist nach erster

Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

verbracht worden.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Die Bundesstraße 191 war für etwa anderthalb Stunden voll

gesperrt.



