POL-HRO: Tödlicher Badeunfall am Oberteich in Schönberg

Schönberg (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es am Oberteich in

Schönberg zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 28-jähriger Mann

aus Polen ums Leben kam.



Nach ersten Ermittlungen besuchte der Mann gemeinsam mit Freunden

den Badesee. Durch Freunde wurde beobachtet, wie er im Wasser

plötzlich schwankte und um Hilfe rief. Als er plötzlich nicht mehr zu

sehen war, eilten die Freunde zur Hilfe, konnten den Mann aber nicht

finden.



Durch Kräfte der herbeigerufenen Feuerwehr und DLRG wurden

umfangreiche Suchmaßnahmen mit Schlauchbooten und Tauchergruppe

eingeleitet. Auch kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz.



Taucher fanden letztendlich den leblosen Körper am Grund des

Badesees. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Warum der Mann ins Schwanken geriet und um Hilfe rief, ist

Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

zur Feststellung der Todesursache aufgenommen. Das Vorliegen einer

gesundheitliche Beeinträchtigung kann nicht ausgeschlossen werden.



Durch einen Seelsorger wurden die Freunde des Verstorbenen

betreut.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell