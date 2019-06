POL-NB: Brand Traktor und angrenzender Silo-Anlage in 18334 Dudendorf (Lks. Vorpommern-Rügen)

Neubrandenburg (ots) -



Am 26.06.2019 gegen 15:00 Uhr wurde im Bereich einer Silage-Anlage in

Dudendorf gearbeitet. Während der zu verrichtenden Arbeiten stiegen

Flammen zwischen dem Motorblock und der Fahrerkabine einer

Zugmaschine auf. Das Feuer griff sehr schnell auf die Fahrerkabine

über. Der 70-jährige Eigentümer konnte sich durch einen Sprung aus

dem Fahrzeug retten.



In der Folge griff das Feuer, vermutlich auf Grund starken Windes,

auf einer Silage-Anlage(ca. 5 Meter x 60 Meter) über. Personen waren

nicht gefährdet oder kamen zu Schaden. Es entstand jedoch ein

Sachschaden von 210 000 Euro. Die Feuerwehren von Dettmannsdorf

-Kölzow und Bad Sülze kamen zum Einsatz.



