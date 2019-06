POL-HST: 51-Jährige in Stralsund vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Stralsund (ots) - Seit den heutigen Morgenstunden (26.06.2019, ca.

07:00 Uhr) wird die 51-jährige Martina H. aus Stralsund vermisst. Sie

wurde letztmalig in der Tribseer Straße von einer Betreuerin eines

Therapiezentrums gesehen. Martina H. muss dringend durch eine Person

betreut werden.



Die 51-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:



- Größe: ca. 1,60m,



- Figur: stabil und kräftig, etwa 80 kg,



- Aussehen: sehr kurze Haare (rot-grau),



- Bekleidung: schwarzes T-Shirt, kurze schwarze Hose mit weißem

Aufdruck, schwarze Klettschuhe,



- trägt eine verspiegelte Sonnenbrille und einen schwarzen

Rucksack.



Die polizeilichen Suchmaßnahmen dauern derzeit an, weshalb

zusätzlich die Bevölkerung gebeten wird, sich an der Suche zu

beteiligen. Wer Martina H. gesehen hat oder weiß, wo sie sich

aufhalten könnte, wende sich bitte persönlich oder unter der

Telefonnummer 03831 / 2890 0 an die Stralsunder Polizei.



Auch die Rundfunksender und weitere Medien (Internet) werden

gebeten, diese Meldung auszustrahlen. (Es liegt leider kein

geeignetes Bildmaterial für die Öffentlichkeitsfahndung vor.)









