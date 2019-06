POL-HWI: Vorsicht beim Autokauf im Internet

Grevesmühlen (ots) - Heute erschien ein 56-jähriger Mann aus dem

LK Nordwestmecklenburg im Polizeirevier Grevesmühlen und erstattete

eine Anzeige wegen Betruges. Er teilte mit, dass er vor drei Wochen

in einem Verkaufsportal für Kraftahrzeuge auf ein interessantes

Angebot gestoßen und folgend mit dem Verkäufer online in Kontakt

getreten sei. Laut Angebot sollte der Pkw in Dortmund stehen. Darauf

angesprochen erklärte der Verkäufer, dass das Fahrzeug sich nun wegen

eines Wohnortwechsels in Finnland befinden würde. Nachdem der

Verkäufer dem 56-Jährigern in Aussicht stellte, den Verkauf über ein

angebliches Transportunternehmen abwickeln zu wollen, überwies der

Mann den Kaufpreis in Höhe von mehreren tausend Euro. Danach brach

der Kontakt zum Verkäufer und Transportunternehmen ab. Die Kripo

Grevesmühlen ermittelt wegen Betruges.



Tipp der Polizei:



Bestehen Sie beim Autokauf über das Internet auf einen

persönlichen Kontakt zum Verkäufer. Schauen Sie sich Fahrzeug und

Papiere genau an. Leisten Sie keine Voraus- oder Anzahlung.



Weitere Informationen zum Thema ´Sicherer Autokauf im Internet´

finden Sie auf www.polizeiberatung.de









