POL-HST: Nachmeldung: Suche nach vermisstem Mann in Eixen Fund des im Eixener See gesuchten Mannes

Eixen (ots) - Nachdem seit Montagabend (24.06.2019) nach dem

vermissten Schwimmer Horst S. gesucht wurde, konnte am heutigen Tage

(26.06.2019) gegen 13:00 Uhr der leblose Körper des 48-Jährigen

gefunden und aus dem Eixener See geborgen werden. Die Ursache des

Unglücks ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der

Beamten der Kriminalpolizei Stralsund.



Seit zwei Tagen suchten die Beamten der

Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund mit einem Boot, die Beamten

des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten, die Taucher der Berufsfeuerwehr

Stralsund, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Eixen und Barth

sowie die Polizeihubschrauber nach dem 48-Jährigen.



(Siehe Pressemitteilung vom 25.06.2019, 14:16 Uhr,

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4306539)









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell