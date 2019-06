POL-HRO: Unter Alkoholeinfluss entgegen einer Einbahnstraße gefahren

Rostock (ots) - Weil ein Skodafahrer in der Nacht zum heutigen

Mittwoch unter Alkoholeinfluss entgegen einer Einbahnstraße gefahren

war, musste er seinen Führerschein abgeben.



Eine Polizeistreife stellte den 48-Jährigen gegen Mitternacht in

der Rostocker Laurembergstraße fest, als er die Einbahnstraße in die

falsche Richtung befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten

die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Alkoholvortest

bestätigte dann den Verdacht. Die Messung ergab einen Wert von 2,25

Promille. Der 48-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme

unterziehen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

wurde eingeleitet. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel

wurden beschlagnahmt.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell