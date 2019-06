LWSPA M-V: Eigentümer zu einem herrenlosen Sportboot gesucht

Waldeck (ots) - Am 23.06.2019 wurde der Polizei gegen 08 Uhr ein

gekentertes Ruderboot gemeldet, welches auf dem Schweriner

Außensee,an der Insel Horst treibt. Da es zu diesem Zeitpunkt noch

unklar war ob sich Personen in dem Boot befanden, suchte die DLRG und

Polizei das betroffene Gebiet ab. Die Suche verlief negativ.



Das Ruderboot konnte durch die DLRG bei Bad Kleinen geborgen

werden. Das Ruderboot hat einen grün / weißen lackierten Rumpf aus

Kunststoff. Der Eigentümer bzw. Zeugen des Vorfalls werden gebeten,

sich mit der Wasserschutzpolizei in Verbindung zu setzen (Telefon

0385 / 555760).



