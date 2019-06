POL-SN: Polizei führte Fahrradkontrollen in der Mecklenburgstraße durch

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag fand in der Mecklenburgstraße eine

Kontrolle der Polizei statt. Im Fokus standen Zweiradfahrer, die

verbotener Weise den Bereich befuhren. Ca. 20 Verstöße mussten die

Beamten ahnden. Dennoch stand vorrangig das Gespräch über die

Notwendigkeit des Verbots im Vordergrund der Kontrolle.



Der Bereich ist insbesondere in der Urlaubssaison durch Fußgänger

stark frequentiert. Hier gelten aus gutem Grund die Fahrverbote.

Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten zwischen Radfahrern und

Fußgängern aber auch zu gefährlichen Situationen.



Das Radfahren ist zwar auch auf der Mecklenburgstraße erlaubt,

allerdings nur eingeschränkt. Radfahrer dürfen vom Kaufhaus Stolz bis

zur Ecke Schlossstraße, Mecklenburgstraße das Zweirad nutzen. Im

restlichen Teil der Mecklenburgstraße bis zum Pfaffenteich, ist von

Anfang Mai bis Ende September das Radfahren von 10 bis 18 Uhr

untersag.



Die Polizei wird den Bereich auch in den nächsten Wochen im Auge

behalten.









