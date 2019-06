Kofinanzierungshilfe für Sanierung des Freizeitzentrums in Neukalen

Die Peenestadt Neukalen hat 2012/13 das Schulgebäude zu einem Freizeit- und Gesundheitszentrum umgebaut. Das Erdgeschoss wird mit einer Bowlingbahn, Gastronomie und einem Fitnesscenter gewerblich genutzt und das Obergeschoss für Wohnzwecke. Jetzt soll die gesamte Gebäudehülle saniert und ein barrierefreier Zugang geschaffen werden.

Die Baukosten betragen insgesamt rund 200.000,00 Euro. Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt als Hauptförderer stellt dafür Fördermittel über die Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung in Höhe von 136.532,00 Euro bereit. Den restlichen Betrag muss die Stadt Neukalen als Eigenanteil selbst aufbringen. Da sich die Stadt dazu nicht in der Lage sah, hatte sie einen Antrag auf Kofinanzierungshilfe beim Ministerium für Inneres und Europa gestellt. Der Vergaberat hat positiv über diesen Antrag entschieden, so dass dem Bürgermeister nun ein Bewilligungsbescheid in Höhe von 37.491,19 Euro zugesandt wurde.

„Freizeitzentren sind wie Dorfgemeinschaftshäuser, Sportstätten und ähnliche kommunale Einrichtungen wichtige Orte der Begegnung. Für das gesellschaftliche Leben und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen sind sie von unschätzbarem Wert. Deshalb ist es wichtig, Investitionen in die kommunale Infrastruktur zu unterstützen“, sagte Innenminister Lorenz Caffier