POL-NB: Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten und einer leicht verletztenPerson , LK VR

Ribnitz Damgarten (ots) - Am 01.07.2017 um 08:45 Uhr ereignete

sich auf der L 22, Höhe der Einmündung zum Gewerbegebiet Plummendorf

ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen und einer

leichtverletzten Person. Ein 70 jähriger Fahrer eines PKW Seat befuhr

die L 22 aus Richtung Ribnitz kommend, ordnete sich in die

Linksabbiegerspur ein, um in das Gewerbegebiet abzubiegen. Dabei

musste er einer entgegenkommenden 32 jährigen Fahrerin eines PKW Opel

den Vorrang gewähren. Aufgrund von Unaufmerksamkeit rollte das

Fahrzeug des Unfallverursachers los und stieß mit der

entgegenkommenden Opel Fahrerin (Mutter und Kind) zusammen. Am Seat

und am Opel entstand Totalschaden. Die Fahrzeuge sind durch die Fa.

AH Schmidt und Papst geborgen worden. Der 70 jährige ist durch den

RTW in das KKH nach Stralsund gebracht worden. Die 32 jährige

Opel-Fahrerin und ihre 6 jährige Tochter wurde durch den RTW in die

CUK Rostock gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca.

10000,-EUR. Auf Grund von auslaufenden Öl und anderen Betriebsstoffen

wurde die Fa. DAPA verständigt, die die Straße reinigte. Die L 22 war

für ca. 45 Minuten voll gesperrt.



