POL-HRO: Verdacht eines Badeunfalls am Schaalsee

Zarrentin am Schaalsee (ots) -



Derzeit befinden sich Rettungskräfte der Feuerwehr, der DLRG sowie

Kräfte der Polizei Boizenburg und der Wasserschutzpolizei Schwerin im

Bereich des Schaalsees in Zarrentin im Einsatz.



Gegen 19:15 Uhr teilten Hinweisgeber über den Polizeinotruf mit, dass

im Bereich des Westufers des Schaalsees eine weibliche Person gegen

16:00 Uhr ins Wasser gegangen und bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht

aus dem Wasser zurückgekehrt sei.



Im Uferbereich konnten Kleidungsstücke aufgefunden werden, welche

keiner Person zugeordnet werden können. Möglicherweise gehören die

Kleidungsstücke der vermissten Person.



Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben

zu den abgebildeten Kleidungsstücken machen und kann sie ggf. einer

weiblichen Person aus dem Bereich Zarrentin am Schaalsee zuordnen?



Hinweise nimmt das Polizeirevier Boizenburg unter der Telefonnummer

038847-6060, jede andere Polizeidienststelle, der Polizeinotruf unter

110 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die Suchmaßnahmen dauern gegenwärtig an.



Florian Schöllermann

Polizeikommissar

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell