POL-LWL: Brand eines PKW auf der BAB 24 (Nachmeldung)

Hagenow (ots) - Bei dem PKW-Brand auf der BAB 24 in Höhe der

Anschlussstelle Hagenow in Fahrtrichtung Hamburg (wir informierten)

ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 5.500

Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht nach ersten

Ermittlungen von einem technischen Defekt im Motorraum als

Brandursache aus. Die in Brand geratene Grasfläche konnte von der

Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Sperrung ist aufgehoben. Der

zwischenzeitlich 5 km lange Rückstau hat sich aufgelöst. Die

Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.









