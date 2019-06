POL-LWL: Brand eines PKW auf der BAB 24 (Erstmeldung)

Hagenow (ots) - Am Dienstagmittag ist auf der BAB 24 in Höhe der

Anschlussstelle Hagenow in Fahrtrichtung Hamburg ein PKW aus noch

ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Fahrzeugführer konnte

seinen Mercedes noch auf den Standstreifen fahren und unbeschadet

verlassen. Die eintreffende Feuerwehr löschte dann den bereits in

voller Ausdehnung brennenden PKW.



Aufgrund der anhaltenden Dürre konnte das Feuer auf angrenzende

Grasflächen übergreifen. Die Löscharbeiten dauern weiter an.



Die A24 in Fahrtrichtung Hamburg war für etwa 30 Minuten voll

gesperrt. Aktuell wird einspurig an der Gefahrenstelle vorbei

geleitet.



Es wird nachberichtet.









