POL-HST: Suche nach vermisstem Mann in Eixen

Eixen (ots) - Seit den gestrigen Abendstunden (24.06.2019) wird

der 48-jährige Horst S. auf beziehungsweise im Eixener See gesucht.

Alle bisher eingeleiteten Suchmaßnahmen durch die Polizei, der

Feuerwehren der Umgebung, den Polizeihubschraubern, den

Rettungstauchern sowie der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund

mit mehreren Booten führten leider nicht zum Auffinden des Mannes.



Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 48-Jährige aus dem

Amtsbereich Recknitz-Trebeltal beim Schwimmen im See in eine Notlage,

aus welcher er auch nicht durch einen beherzten Rettungsversuch einer

Zeugin gerettet werden konnte. Die sofort hinzugerufenen

Rettungskräfte suchten umgehend im Wasser nach dem Mann.



Auch am heutigen Tage (25.06.2019) wurde die Suche unter der

Führung der Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund

fortgesetzt. Diese dauert derzeit noch an.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell