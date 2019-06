POL-HWI: 76-jähriger Wismarer wird Opfer eines Trickdiebstahls

Wismar (ots) - Am gestrigen Montag kurz nach 12:00 Uhr teilte ein

76-jähriger Mann aus Wismar der Polizei mit, dass er soeben in seiner

Wohnung bestohlen worden sei.



Kurz zuvor habe eine Frau an seiner Wohnungstür geklingelt und um

einen Briefumschlag gebeten. Der Mann kam der Bitte nach. Während er

einen Briefumschlag aus dem Wohnzimmerschrank holte, begab sich diese

Frau mit einer weiteren unaufgefordert in die Wohnung. Während der

Mann in der Küche durch die beiden Frauen abgelenkt wurde, betrat

offenbar eine dritte Person unbemerkt die Wohnung und entwendete eine

Kassette mit Bargeld aus dem Wohnzimmer.



Nachdem die beiden Frauen die Wohnung verlassen hatten, stellte

der Geschädigte den Diebstahl fest und rief die Polizei Die beiden

Frauen können folgendermaßen beschrieben werden:



1. Frau



- ca. 170 cm groß, schlanke Gestalt

- 30 - 40 Jahre alt

- schwarze, schulterlange Haare

- trug ein schwarzes Shirt und einen kleinen Rucksack



2.Frau

- ca. 170 cm groß, korpulente/kräftige Statur

- 30 - 40 Jahre alt

- schwarze, schulterlange Haare

- trug ein Shirt mit Tigermuster, großes weißes Tuch mit blauem

Rand und einen Beutel bei sich.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere

Geschädigte werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter

der Telefonnummer 03841 203 0 oder jeder beliebigen Dienststelle zu

melden.



Der sicherste Schutz gegen diese Betrugsmasche ist, Fremden

keinerlei Gelegenheit zu geben, in die Wohnung zu gelangen. Fremde

sollten bestenfalls vor der geschlossenen Wohnungs- oder Haustür

warten. Im Zweifel ist die Polizei jederzeit der richtige

Ansprechpartner.









