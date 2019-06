POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagenow (ots) - Am Montagnachmittag kam es in Hagenow zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach

derzeitigen Erkenntnissen soll der 48-jährige Fahrer mit seinem PKW

Volvo beim Durchfahren der Friedrich-Heincke-Straße den

vorfahrtsberechtigt aus der Fritz-Reuter-Straße auffahrenden PKW Ford

übersehen haben, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge

kam. Dabei wurde der 66-jährige Fordfahrer leicht verletzt. Er wollte

sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der

48-jährige Volvofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand

Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache

dauern weiter an.









