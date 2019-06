POL-HRO: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einer gefährlichen Körperverletzung in Rostock

Rostock (ots) - Nach einem körperlichen Angriff auf einen

32-jährigen Rostocker sucht die Kriminalpolizei nach einer Zeugin,

die sich in unmittelbarer Nähe zum Geschehen befand und

möglicherweise wichtige Hinweise zum Tatablauf liefern könnte.



Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich am 24.06.2019 um

08:50 Uhr in der Margaretenstraße in Rostock eine gefährliche

Körperverletzung. Nach einem zunächst verbalen Streit zwischen zwei

Männern, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein

32-Jähriger verletzt wurde. Der Tatverdächtige verließ den Tatort

über die Ulmenstraße in Richtung Saarplatz und konnte durch die

inzwischen alarmierte Polizei am Ulmenmarkt festgestellt werden.



Nun wird insbesondere eine Zeugin gesucht, die sich zum

Tatzeitpunkt in der Margaretenstraße befand und eventuell die Tat

beobachtet haben könnte.



Möglicherweise haben auch weitere Zeugen am 24.06.2019 zwischen

08:30 Uhr und 09:30 Uhr im Bereich Margaretenstraße, Ulmenstraße und

Ulmenmarkt Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein

könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße

54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede

andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.









