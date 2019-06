POL-LWL: Männer mit Messer bedroht

Hagenow (ots) - Offenbar grundlos soll ein 23-jähriger Mann am

frühen Sonntagmorgen auf dem Stadtfest in Hagenow zwei Männer mit

einem Messer bedroht haben. Der Tatverdächtige konnte von dem

eingesetzten Sicherheitsdienst festgehalten und wenig später an die

Polizei übergeben werden. Der stark alkoholisierte 23-Jährige war

sehr aggressiv und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu

entziehen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam

genommen und zum Polizeirevier gebracht. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Das zur Tat

benutzte Messer ist durch die Polizisten sichergestellt worden.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat gegen den Tatverdächtigen

eine Anzeige wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz

aufgenommen.









