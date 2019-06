POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Markgrafenheide und Hohe Düne

Rostock (ots) - Am heutigen Morgen ereignete sich um 07:45 Uhr auf

der Kreisstraße 43 zwischen Markgrafenheide und Hohe Düne ein

Verkehrsunfall, bei dem eine 30-jährige Fahrzeugführerin schwer

verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 30-jährige Fahrzeugführerin in

Richtung Hohe Düne und überholte eine größere Fahrzeugkolonne, als

ein Transporter aus der Kolonne nach links auf den Strandparkplatz

abbog. Dadurch kam es zur Kollision. Im weiteren Verlauf gerieten

beide Fahrzeuge ins Schleudern und kamen erst nach einigen Metern zum

Stehen.



Die 30-jährige Fahrzeugführerin erlitt durch den Unfall schwere

Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus

gebracht. Die Insassen des Transporters blieben unverletzt. Beide

Fahrzeuge sind aufgrund des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit.



Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kreisstraße 43 voll

gesperrt. Zur Untersuchung der genauen Unfallumstände wurde ein

Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen.









