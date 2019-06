LKA-MV: ´Feiern statt Pauken´ - Drei Grundschulen feiern zum Schuljahresende die Siegerparty

Rampe (ots) - 75 Schulen beteiligten sich im Schuljahr 2018/19 am

landesweiten Schulprojekt. Die drei punktbesten Schulen in diesem

Schuljahr und damit Gewinner der beliebten Schulparty sind:



1. Platz Grundschule West ´Am See´ Neubrandenburg



Eröffnung und Pokalübergabe am 27. Juni 2019, 09.00 Uhr Schulhof



2. Platz Grundschule ´Theodor Körner´ Wöbbelin



Eröffnung und Pokalübergabe am 26. Juni 2019, 09.00 Uhr Schulhof



3. Platz Naturgrundschule Plate



Eröffnung und Pokalübergabe am 25. Juni 2019, 09.00 Uhr Festwiese

Plate



Die Schulpartys finden an den jeweiligen Tagen in der Zeit von

09.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt und werden abwechselnd durch den

Präsidenten des Landesportbundes MV e.V., Andreas Bluhm, dem

Behördenleiter des LKA MV, Ingolf Mager, und der Referentin der

Geschäftsleitung Zentrale Dienste und Pflege der AOK Nordost, Frau

Änne Steinig, eröffnet.



Alle drei Schulen überzeugten die Jury nicht nur mit der Vielfalt

an Präventionsprojekten, sondern auch mit Inhalten und Qualität.



Highlight wird dieses Jahr wieder der Showtruck von Antenne MV

sein, der für ordentliche Partystimmung sorgen wird. Mit

altersgerechten Spiel- und Spaßangeboten bekommen die Schülerinnen

und Schüler für ihre Bemühungen und ihr Engagement mit der

Siegerparty die verdiente Anerkennung. Dabei ist es den

Projektinitiatoren besonders wichtig, den Pädagoginnen und Pädagogen

für ihre geleistete Arbeit im Rahmen des Schulprojektes zu danken und

mit einer Feier die Leistungen aller Beteiligten zu würdigen.



Pressevertreter sind herzlich dazu eingeladen, den Schulpartys

beizuwohnen.



Zum Projekt ´Wir in MV´:



Seit achtzehn Jahren entwickeln Kinder und Jugendliche eigene

Ideen und setzen sie im Rahmen des landesweiten Schulwettbewerbes um.

So ist Schule mehr als ein Ort, an dem Schülerinnen und Schüler

reines Wissen erhalten. ´Wir in MV´ trägt in den Schulen unseres

Landes dazu bei, Toleranz, Fairness, Hilfsbereitschaft und Teamgeist

zu fördern - wichtige Faktoren, die auch bei der Umsetzung der

zahlreichen Präventionsprojekte und Aktionen an unseren Schulen eine

besondere Rolle spielen.



Seit 2001 haben mehr als 190.000 Schülerinnen und Schüler an dem

Schulwettbewerb teilgenommen. ´Wir bieten viele Themen an, aber am

Ende punkten Ideen und Eigeninitiative. ´Wir in MV` ist ein

einzigartiges Projekt mit sechs starken Partnern, denen die junge

Generation am Herzen liegt´, resümieren die Initiatoren. So bleibt es

auch weiterhin eine wichtige Aufgabe, die heranwachsende Generation

auf eine sichere, gesundheitsbewusste und kriminalitätsfreie

Lebensgestaltung vorzubereiten.









