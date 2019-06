POL-GÜ: Ignoranten Fahrzeugführern droht Fahrverbot

Rostock (ots) - Am Nachmittag des 23.06.2019 führten die Beamten

des Autobahnverkehrspolizeireviers Dummerstorf eine

Geschwindigkeitskontrolle auf der B 103, an der Anschlussstelle

Rostock-West, durch. Die Beamten stellten einen VW Transporter fest,

der mit 106 km/h bei erlaubten 60 km/h durch die Kontrollstelle fuhr.

Den Fahrer erwartet eine Geldbuße in Höhe von 160 EURO, 2 Punkte in

Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.



Eine weitere Kontrollstelle befand sich später auf dem Barnstorfer

Ring, Höhe Schutower Kreuz. Dort wurden fast 70

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Fahrer eines PKW BMW

ignorierte die erlaubten 80 km/h und wurde mit 151 km/h auf der

innerstädtischen Straße eingemessen. Ihn erwarten 480 Euro Geldbuße,

2 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot.



Insgesamt wurden fast 170 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.



Dieses Verhalten zeigt deutlich, dass es immer noch Fahrzeugführer

gibt, die durch ihre Fahrweise nicht nur sich, sondern auch andere

Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen.









