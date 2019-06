POL-NB: Verkehrsunfall unter erheblicher Einwirkung von Alkohol

Waren (ots) -



Am 23.06.019 gegen 22:50 Uhr kam es in der

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße in 17192 Waren auf dem Parkplatz

zwischen dem OBI-Markt und der TEAM-Tankstelle zu einem

Verkehrsunfall. Der 36-jährige Fahrer eines PKW Volvo hatte sein

Fahrzeug auf dem Parkplatz geparkt. Als er gegen 22:50 Uhr sein

Fahrzeug rückwärts aus der Parkbucht ausparken wollte, verwechselte

er den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. Anstatt rückwärts auszuparken

fuhr er mit dem Fahrzeug vorwärts. Dabei durchstieß er eine

Holzbrüstung und stürzte mit dem Fahrzeug vorwärts auf die 2 Meter

tiefer liegende Lieferzone eines Supermarktes. Dort blieb der PKW

senkrecht stehen. Der Fahrzeugführer konnte unverletzt aus dem

Fahrzeug klettern. Während der Unfallaufnahme stellten die

eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des

Fahrzeugführers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 2,25 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.

1.700,-EUR. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



