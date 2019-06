POL-HRO: Kradfahrer tödlich verunglückt

Wessin/Crivitz (ots) - Am Sonntag den 23.06.2019 gegen 12:00 Uhr

kam es auf der B 392 Höhe der Ortschaft Wessin in Fahrtrichtung

Crivitz zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 67-jähriger

Kradfahrer aus dem Bundesland Brandenburg tödlich verunglückte.



Ersten Ermittlungen zufolge stürzte der Kradfahrer auf die

Fahrbahn, als dieser auf einen vorausfahrenden verkehrsbedingt

bremsenden Pkw auffuhr. Während das Krad in der Folge weiter

rutschte, geriet der Mann auf die Gegenfahrspur und wurde von einem

entgegenkommenden Gespann aus Pkw und Wohnanhänger erfasst.



Trotz Reanimationsversuche verstarb der Kradfahrer aufgrund seiner

schweren Verletzungen noch am Unfallort.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.



Zur Ermittlung der Unfallursache wurde die DEKRA hinzugezogen.



Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und Untersuchungen des Unfallortes

war die Fahrbahn für ca. 3 Stunden voll gesperrt.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

-Einsatzleitstelle-









