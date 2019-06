POL-HRO: Sattelzug missbraucht Rettungsgasse

Dummerstorf (ots) - Am 22.06.2019 kam es gegen 14:20 Uhr auf der A

20, kurz vor der Anschlussstelle Sanitz, in Richtung Stettin zu einem

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Während der

Unfallaufnahme kam es zeitweise zu einer Vollsperrung der

Richtungsfahrbahn, da ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam und

die am Unfall beteiligten Fahrzeuge geborgen werden mussten. Durch

die aufgestauten Fahrzeuge wurde wie vorgeschrieben eine

Rettungsgasse gebildet. Nur ein 56 jähriger Litauer mit einer

irischen Sattelzugkombination nutzte diese ´Rettungsgasse´ und fuhr

an den im Stau stehenden Fahrzeugen und den hierfür verständnislosen

Insassen vorbei. Dabei wurden die angeforderten Hilfsfahrzeuge - in

diesem Fall die Abschleppdienste - behindert. Noch vor der

Unfallstelle konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Das rücksichtslose

Verhalten wurde mit einem erhöhten Bußgeld und einer

Sicherheitsleistung in Höhe von 500 EUR geahndet.



Im Auftrag



Pehlgrimm

Polizeihauptkommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier

Dummerstorf









Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell