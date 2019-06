POL-NB: Ordner der Diskothek ´Colloseum´ mit Reizgas angegriffen

Neubrandenburg (ots) -



Am 22.06.2019 gegen 23:15 Uhr wurde über Notruf die Einsatzleitstelle

des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber informiert, dass in

Neubrandenburg, An der Hochstraße 4, die Ordner der Diskothek

´Colloseum´ durch zwei männliche Personen mit Reizstoff angegriffen

wurden. Hintergrund für den Angriff war, dass die beiden Personen bei

der Einlasskontrolle zwei Ausweisdokumente mit den gleichen

Personalien vorzeigten. Hierauf wurde ihnen der Einlass verweigert

und einer der Tatverdächtigen griff zum Reizgas und besprühte damit

die Ordner. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen vom

Tatort in Richtung Woldegker Straße. Es wurden umgehend mehrere

Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Neubrandenburg zum Einsatz

gebracht. Anhand der guten Personenbeschreibung gelang es diesen die

beiden Tatverdächtigen im Bereich der Oststadt festzustellen. Hierbei

handelt es sich um zwei eritreische Zuwandere im Alter von 21 und 27

Jahren. Die beiden wurden in Gewahrsam genommen und verbrachten die

Nacht im Gewahrsam des Polizeirevieres Neubrandenburg. Außerdem wurde

gegen beide Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Das Reizgas konnte nicht mehr aufgefunden werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell