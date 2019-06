POL-HRO: 13-jährige Annalena Sophie Küster aus Rostock vermisst

Rostock (ots) -



Seit dem 20.06.2019 um 15:30 Uhr wird die 13-jährige Annalena

Sophie Küster aus Rostock-Groß Klein vermisst. Letztmalig wurde sie

beim Klenow Tor in der Albrecht-Tischbein-Straße gesehen.



Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:



- 1,76 Meter groß,

- schlanke Figur,

- lange blonde Haare

- zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche

Hinweise zur Auffindung des Mädchens geben kann, wird gebeten, sich

an den Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer (0381)

4916-1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede

andere Polizeidienststelle zu melden.



Im Auftrag



Patrick Schubbert

Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Rostock

PR Rostock-Lichtenhagen

Möllner Str. 12 b

18109 Rostock









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



