POL-HRO: Kind in Gartenteich gefallen - Zustand kritisch

Teterow (ots) - Am 21.06.2019, gegen 18:35 Uhr, wurde der Polizei

bekannt, dass es in 17179 Kämmerich zu einem Unglückfall mit einem

fünfjährigen Kind gekommen sei.



Erste Ermittlungen ergaben, dass der Junge kurzzeitig

unbeaufsichtigt war und in einem auf dem Grundstück der Familie

angelegten Gartenteich fiel.



Durch den Stiefvater wurde der Junge im Teich gefunden und

herausgezogen. Zu diesem Zeitpunkt war das Kind nicht mehr

ansprechbar. Ein Notarzt wurde umgehend angefordert und sofort

eingeleitete Reanimationsmaßnahmen waren erfolgreich. Der Junge wurde

zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber zur

Universitätsklinik nach Rostock verbracht.



Der Zustand des Kindes ist weiterhin kritisch.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









