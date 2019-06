POL-HRO: tödlicher Badeunfall am Kritzower See

Kritzow bei Lübz (ots) -



Am Freitagabend kam es am Kritzower See zu einem tragischen

Badeunfall, wobei eine 73-jährige Frau zu Tode kam.



Nach derzeitigen Erkenntnissen besuchte die Frau den Badesee zusammen

mit einer Freundin. Als die Freundin die Verunglückte reglos auf dem

Wasser treiben sah, zog sie die Verunglückte mit Hilfe eines weiteren

Badegastes umgehend an Land und sie begannen mit

Wiederbelebungsmaßnahmen.



Die eintreffenden Rettungskräfte übernahmen die Reanimation. Diese

führte leider nicht zum Erfolg.



Die genaueren Umstände werden derzeit durch die Kriminalpolizei

ermittelt.



