POL-ANK: Einbruch in einer Gaststätte in Pasewalk, Torgelower Straße

Pasewalk (ots) - In der Zeit vom 20.06.2019, 21:40 Uhr bis zum

21.06.2019, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte in

Pasewalk, Torgelower Straße ein. Der/die Täter verschafften sich über

ein Fenster Zugang zur Gaststätte. Beim Einbruch wurden Hebelspuren

festgestellt und Mobiliar wurde verrückt. In der Gaststätte wurden

zwei Geldautomaten angegriffen. Der Schaden beträgt 2800 Euro. Wer

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei

in Pasewalk unter Telefonnummer 03973 220 224 oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Jörg-Peter Käding

Telefon: 03971-2513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell