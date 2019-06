POL-SN: Handydiebe gestellt

Schwerin (ots) - Dank der Aufmerksamkeit des Mitarbeiters eines

Dentallabors in der Mecklenburgstraße wurde die Polizei am gestrigen

Nachmittag zu zwei Handydieben gelotst.



Beide Täter (33,41J.) stahlen zuvor aus dem Dentallabor das

Mobiltelefon einer Mitarbeiterin. Einer stand Schmiere, der andere

stieg durch ein geöffnetes Fenster und stahl das Handy. Ein Zeuge

beobachtete das Treiben und verständigte die Polizei.



Eine Überwachungskamera im Labor nahm die Tat auf. Einige Zeit

später erkannte ein Mitarbeiter, der sich auf die Suche nach den

Tätern begeben hatte, dass zwei Männer einen Bus bestiegen, die

große Ähnlichkeit mit den Tätern der Videoaufzeichnung hatten.



Die Polizei wurde informiert, die Beamten stoppten den Bus. Sie

entdeckten bei den verdächtigen Männern das entwendete Handy und

weiteres Diebesgut aus anderen, noch nicht bekannten Tathandlungen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Beide

Personen sind georgischer Herkunft, aus diesem Grund wurde die

Ausländerbehörde informiert.



Ein Dank der Polizei geht an den engagierten Mitarbeiter des

Dentallabors für den couragierten Einsatz bei der Suche nach den

Tatverdächtigen.









