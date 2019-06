LKA-MV: ´Rasen - Drängeln - Gaffen´ - Endauswahl und Prämierung des Präventionskalenders 2020 der Landespolizei MV in Zusammenarbeit mit dem Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität Greifswald

Rampe (ots) - Überhöhte Geschwindigkeit sowie rücksichtsloses und

aggressives Fahren sind neben der verbotenen Bedienung von

Mobiltelefonen die Hauptursachen für Unfälle. Nicht selten werden die

Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit durch Verkehrsteilnehmer behindert,

die gaffend und sogar filmend ihre Sensationsgier befriedigen. Häufig

kommt es aus diesem Grund zu weiteren Folgeunfällen.



Dies ist ein sensibles Thema, welches leider an Aktualität nicht

verloren hat. Die Landespolizei MV möchte diese Thematik in einem

Jahreskalender für das Jahr 2020 aufgreifen.



Zielgruppe sind insbesondere Fahranfänger und junge

Fahrzeugführer, darüber hinaus aber auch andere Verkehrsteilnehmer

aller Altersklassen, die durch die Kalendermotive für die Gefahren

sensibilisiert und zum Selbstreflektieren des eigenen Verhaltens im

Straßenverkehr angehalten werden. Die Motive des Kalenders sollen

also das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmerinnen und

Verkehrsteilnehmer sowie der allgemeinen Bevölkerung für das Thema

schärfen.



Die Präsentation und Endauswahl der Kalender findet am 24. Juni

2019 um 10:00 Uhr im Bürgerschaftssaal des Greifswalder Rathauses

unter Beteiligung folgender Gäste statt:



- Frau Gömer (Präventionsrat Greifswald)



- Präventionsrat Vorpommern-Greifswald



- 60 bis 80 Schüler aus Schulen des Landkreises

Vorpommern-Greifswald



- Polizeiinspektion Anklam



- Landeskriminalamt MV



- Landes- und Kreisverkehrswacht MV/Vorpommern-Greifswald



Medienvertreter sind dazu eingeladen, an der Veranstaltung

teilzunehmen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.









