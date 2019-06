POL-LWL: Verkehrsunfallflucht nach Zeugenhinweis aufgeklärt

Ludwigslust (ots) - Nach dem Zeugenaufruf zur Verkehrsunfallflucht

am 02.06.2019 auf der Landesstraße 07 zwischen Weselsdorf und Warlow

(wir informierten) hat sich ein Zeuge des Vorfalls bei der Polizei

gemeldet. Aufgrund genauer Personen- und Fahrzeugangaben konnte der

vermeintliche Unfallfahrer wenig später an seiner Wohnanschrift

aufgesucht und befragt werden. Der 28-Jährige gestand die Tat. Gegen

ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung

und insbesondere bei dem aufmerksamen Hinweisgeber.









