POL-SN: Radfahrer schwer verletzt

Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag wurde ein 30-jähriger

Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Rogahner Straße schwer

verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der Radfahrer an der

Einmündung zur Anthony-Fokker-Straße mit einem vorfahrtberechtigten

Pkw. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen in Schulter-, Arm- und

Beinbereich zu.



Der 30-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in das Schweriner

Klinikum transportiert. Bei ihm besteht der Verdacht der Trunkenheit.



Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.



Die Polizei hat gegen den 30-Jährigen ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme kam es zu

Verkehrsbehinderungen.









